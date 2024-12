L'incroyable démo de Porsche

Grâce à l'Apple Vision Pro, son système passthrough et à un système d'affichage doté d'une résolution 4K pour chaque œil, l'équipe a pu décortiquer efficacement les couches extérieures de la voiture de sport. Cela a permis aux médias d'explorer le groupe motopropulseur hybride qui se trouve en dessous : un système puissant inspiré du sport automobile qui comprend un turbocompresseur à gaz d'échappement électrique nouvellement développé qui réduit considérablement le temps nécessaire pour atteindre la pression de suralimentation maximale.

Pour faire oublier le poids et les contraintes de l'engin,, que ce soit dans l'univers du jeu vidéo, le B2B ou des façon d'aborder l'AR/VR jamais vu auparavant.Cette division a par exemple permis d'intégrer de façon intédite le planificateur d'itinéraire de la Taycan directement dans Apple Maps, que nous avions pu tester en exclusivité aux USA. C'est également elle qui va sans doute intégrerLes équipes du constructeur ont donccomme jamais auparavant, et quelques journalistes ont déjà pu tester la chose en petit comité.Afficher une vue 3D détaillée d'un véhicule en réalité augmenté n'a rien d'inédit, mais l. Ici, Porsche permet de découvrir leur nouveau système T-Hybrid sous tous les angles et il faut avouer que c'est bluffant., les ingénieurs qui nous lisent utilisent d'ailleurs déjà des systèmes similaires, mais souvent avec des casque un peu inférieurs techniquement.Etonnamment,Déconstruire un iPhone, un iMac ou un iPad pourrait être amusant pour les clients en Apple Store. Si l'on se plaint que la firme n'ait pas bougé le petit doigts pour s'associer ou racheter des studios de jeux, elle aurait pu au moins se servir à domicile,