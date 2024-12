Apple Vision Pro : un échec qui en rappelle un autre

Personal Digital Assistant : PDA

Le Dynabook : concept de tablette imaginé par Alan Kay en 1972.

Le Newton : une révolution



Apple Newton MessagePad 100 : le premier Newton et le premier PDA.

Ce n’est pas un produit ou une technologie, c’est une révolution

Le Newton MessagePad 110 : premier design de Jony Ive chez Apple.

Le Newton MessagePad 2100 : dernier Newton ultra puissant avec ses 4 Mo de RAM.

PalmPilot : une autre approche

Le PalmPilot : une autre vision du PDA.

Même si sa reconnaissance de caractères était avancée, le Newton était la source de moqueries.

Réapprendre à écrire sur le PalmPilot avec Graffiti.

Apple Vision Pro : le nouveau Newton ?

Le Meta Quest 3S : une excellente alternative à l'Apple Vision Pro.

L'Apple Vision Pro : trop cher et trop lourd ?

Une annulation pour une résurrection

Dans l'uchronie For All Mankind, voici à quoi aurait pu ressembler le Newton au début des années 2000.

Apple ne produit pas assez de contenu immersif pour son casque.

Apple a produit à peine plus de deux heures de contenu pour l'Apple Vision Pro depuis sa sortie.

Des lunettes AR/VR qui pourront profiter des technologies de l'Apple Vision Pro bientôt ?

Quand John Sculley présente le Newton en aout 1993, il est plus fatigué qu’excité. Le projet a pris beaucoup plus de temps que prévu : son développement a commencé en 1987 et a failli être annulé à de multiples reprises. Au départ,, rappelant grandement le concept Dynabook d’Alan Kay.En 1992,. Il enfonce le clou quand il estime que le marché des assistants numériques personnels (PDA) représenterait un chiffre d'affaires de 3 000 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Cependant, dans les coulisses, rien n’est prêt. Que ce soit le matériel, le système d’exploitation ou le design. Le produit final n’a pas encore de nom (ils hésitent avec BrainAmplifier, KnowPad, PowerEnabler ou encore ZippyPad). Or, l’annonce fracassante du chiffre d’affaires monumental fait saliver la concurrence.Le Newton est annoncé quelques mois plus tard par la phrase :. La démo ravit le public même s’ils voient le Newton plus beau qu’il ne l’est. Du côté de la concurrence, c’est la panique et tout le monde se met à développer son propre PDA, pensant que c’est le prochain marché porteur.Alors que la sortie du Newton devait être le sommet de la carrière de Sculley, elle marquera sa chute. En effet, il doit annoncer des pertes records et il lui est reproché de s’être trop occupé du Newton et pas assez d’Apple en général.. Malgré des révisions intéressantes comme le MessagePad 110 (premier produit designé par Jony Ive pour Apple) ou le MessagePad 2100 avec son grand écran et ses 4 Mo de RAM, il n’arrivera pas à trouver son marché.Je pense, entre autres, aux PalmPilot. Beaucoup moins évolués que le Newton tant au niveau du matériel que du logiciel, ils ont l’avantage d’être moins cher, de l’ordre de deux fois moins. Pour démontrer la différence entre les deux approches, abordons la prise de notes. Sur le Newton, vous écrivez avec un stylet comme si vous le faisiez sur une feuille. Le système se met alors à reconnaitre votre écriture pour la transformer en document comme s’il était écrit avec un clavier. Quand cela marche, c’est magique. Par contre, quand cela ne marche pas, c’est très frustrant.Sur le PalmPilot, c’est différent. Ces machines n’avaient pas assez de RAM et de puissance de CPU pour faire la même chose que le Newton.une sorte d’alphabet alternatif que les utilisateurs devaient apprendre par cœur pour écrire. Moins élégant que la solution mise en place par Apple, mais une fois appris, Graffiti est beaucoup plus efficace que le Newton.Et c’est ici qu’on peut faire le rapprochement avec l’Apple Vision Pro.Néanmoins, la différence de prix est telle que le marché a choisi le Meta Quest 3S à moins de 400€ plutôt que l’ Apple Vision Pro presque dix fois (!) plus cher. De la même manière que le marché avait choisi le PalmPilot deux fois moins cher que le Newton.: trop lourd, trop inconfortable, trop complexe à produire et avec une batterie externe à l’autonomie insuffisante. Défauts que l’on retrouvait à l’époque pour le Newton que n’avaient pas les PalmPilot.. En effet, les finances de la société étaient au plus mal et rien ne justifiait la dépense d’argent engendrée par le développement des différents Newton. De plus, le projet initial était le bébé de John Sculley, personne qui a mis Steve Jobs dehors en 1985. Nul doute que cela a dû faire pencher la balance, quand on sait à quel point le co-fondateur d’Apple pouvait être rancunier.On pourrait dire que le Newton était une sorte de smartphone avant l’heure. En effet, il n’y avait pas vraiment de réseau cellulaire ni de Wifi/Bluetooth à l’époque. D’ailleurs, tous les concurrents qui ont continué le développement de leur PDA ont fait évoluer leurs produits pour en faire des smartphones. Par exemple, on peut penser à la ligne des Palm Treo qui sont des PalmPilot évolués associés à un téléphone.Nous avons pu voir dans l’excellente série For All Mankind ce qu'aurait pu devenir le Newton s’il n’avait pas été annulé.Il pourrait être annulé par le prochain CEO d’Apple, ayant moins d’affects avec le projet. En effet, Tim Cook est plus proche de la fin de sa carrière que du début et l’Apple Vision Pro est un peu son projet fétiche, comme l’était le Newton pour John Sculley. De plus, le casque d’Apple a coûté très cher à développer, ne ramène pas beaucoup d’argent et ne semble pas bien suivi par Cupertino.Comme l’a fait remarquer le développeur David Smith , si l’on compte ce qui était disponible à la sortie. Si on exclut ce contenu de départ, Apple a sorti en moyenne deux minutes de contenu immersif par semaine… Ce qui veut dire qu’actuellement, un nouvel acheteur de l’Apple Vision Pro peut faire le tour de tout le contenu exclusif produit par Apple en un peu plus de deux heures.Comme l’iPhone était un Newton totalement repensé pour l’ère des smartphones, des lunettes AR/VR dans 10 ans pourraient être une nouvelle interprétation de ce que fait l’Apple Vision Pro actuellement.