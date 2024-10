Le Vision Pro actuel pourrait être arrêté dès le mois prochain !

L'Apple Vision Pro déjà abandonné ?

Un modèle moins cher à venir ?

plastique

L'avis de Mac4Ever

Longtemps vanté par Tim Cook,, malgré toutes les qualités techniques du produit. Au point que la production pourrait s'arrêter dès le mois prochain !Selon nos confrères,, soit de quoi largement satisfaire la demande résiduelle, en attendant peut-être une nouvelle version l'an prochain.Luxshare, qui est chargé de l'assemblage, aurait. Apple aurait désormais indiqué à l'entreprise cesser toute activité d'ici novembre... en attendant la suite.Quant aux chiffres de ventes,. Entre-temps, on estime que Luxshare a assemblé entre 500 000 et 600 000 casques, ce qui signifie qu'il y a encore 200 000 casques en stock., avec des écrans ayant une résolution plus faible, l'arrêt d'Eyesight et sans doute du matériel plus, ce qui devrait permettre de faire baisser les prix et aussi le poids de l'engin.Apple pourrait également, avec des puces plus rapides, une meilleure autonomie, bref, un upgrade classique, seulement un an après le lancement du Vision Pro 1.0., ferait également son chemin dans les labos de Cupertino. Il faut dire que ces modèles connectés représentant 60 % des ventes dans les boutiques Ray-Ban de plusieurs continents.Il faut dire. L'immense majorité des application repose sur des versions iPad, qui n'apportent pas grand chose par rapport à une tablette., ce qui n'a pas été le cas, sauf pour quelques démos ponctuelles de contenus annexes, mais rien de bien folichon. Finalement,, marquant au passage son opposition avec le Meta Quest, en passe de réussir son pari vidéo-ludique., mais là encore, le manque de programmes et surtout, de soutien au développement d'applications, a de quoi étonner. Quel éditeur prendrait le risque de dépenser des millions pour créer une application dédiée sans s'assurer de retombées financières à court ou moyen terme ?