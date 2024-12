Moohan : Samsung et Google veulent enterrer l’Apple Vision Pro (ça ne sera pas bien difficile)

Coucou le Moohan

Une collaboration stratégique

Gemini, le cœur de l’expérience Android XR

Un positionnement face à une concurrence faiblarde

Un marché encore incertain

Une approche prudente

Les nouvelles lunettes de Google

Et des lunettes bourrées d'IA en bonus

Samsung et Google ont donc annoncé officiellement le lancement à venir de leur casque de réalité étendue , ce casque est donc une collaboration entre Samsung, Google et Qualcomm, qui fournit le processeur Snapdragon XR2+ Gen 2. Ce partenariat s’inscrit dans ce que les trois larrons appellent une « logique de convergence technologique », où chacun apporte son expertise : Google pour le logiciel, Qualcomm pour le matériel, et Samsung pour la fabrication.Le Moohan est en fait. Son design intègre un bandeau rigide et des options modulables comme un blocage de la lumière pour adapter l’expérience en fonction des besoins.. Il doit permettre d’interpréter les interactions en temps réel, qu’elles soient visuelles ou auditives. Victoria Song, journaliste pour The Verge, a testé une version de démonstration du Moohan. Elle confirme que Gemini permet de traduire des conversations, d’organiser des fenêtres virtuelles ou de naviguer dans Google Maps sans gestes complexes. Selon Google, l’intégration de Gemini devrait favoriser une interaction plus naturelle avec l’environnement numérique.Ces fonctionnalités, même si elles sont impressionnantes dans des démonstrations encadrées, doivent quand même montrer leurs preuves dans des conditions réelles d’utilisation.Le Moohan se positionne donc face à des concurrents évidents comme le Vision Pro d’Apple et le Quest 3 de Meta. D’après Ben Lang de Road to VR,, ce qui n’est pas très étonnant pour un produit Samsung. Certaines limitations techniques ont quand même été relevées, comme par exemple un champ de vision légèrement réduit par rapport aux références du marché., pour permettre un accès immédiat à des outils et services populaires. Les usages réellement optimisés pour la réalité mixte restent à développer, et on sait que ça peut prendre du temps, et même patiner un peu, quand on voit à quel point les nouveautés se font rare pour l’Apple Vision Pro. Le défi pour Samsung et Google sera d’inciter les développeurs à créer des expériences spécifiques pour cette plateforme, bon courage.Le casque Moohan montre la volonté de Samsung et Google de se positionner sur un marché où les échecs passés, comme le Google Glass ou le Gear VR, ont laissé des traces., avec trop peu de liberté laissée pour explorer les capacités réelles du casque. Victoria Song note aussi que l’absence de détails sur le prix, la disponibilité ou les spécifications complètes limite pour l’instant l’évaluation de son potentiel. C’est vrai que pour le moment on a quand même peu de détails.. Mais bon, le succès du Moohan dépendra clairement de son prix, de sa simplicité de prise en main, et surtout, de l’intérêt du grand public pour ce type de produits, qui ne semble pas complètement dingue pour le moment.Le projet Moohan, accompagné d’Android XR, est donc. Ls premiers retours mettent en avant certaines avancées technologiques, mais il reste des inconnues importantes concernant l’expérience utilisateur réelle. Nous avons donc hâte de tester ça, et de vous faire un comparatif complet avec le Moohan, et notre Apple Vision Pro, qui traîne un peu au fond du placard, hélas.En plus du casque Moohan, Google a également présenté une paire de lunettes connectées en cours développement, sans nom officiel pour le moment., comme afficher des traductions en temps réel, fournir des itinéraires dans Google Maps ou résumer des messages. Elles seront dotées d’un affichage intégré et d’une caméra, elles s’apparentent à une évolution des Google Glass, mais avec une approche plus aboutie. Contrairement au Moohan, leur date de lancement est incertaine.