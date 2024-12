Samsung frappe fort avec le premier projecteur certifié 8K

Un standard rigoureux

Un projecteur pensé pour le cinéma à domicile

Un marché de niche pour le moment

La certification 8KA, initialement conçue pour les téléviseurs 8K, s’applique désormais aussi aux projecteurs et repose sur des critères précis. Elle exige une résolution native ou simulée de 7680 x 4320 pixels, ainsi qu’une capacité d’upscaling pour améliorer la qualité des contenus de plus faible résolution.La reproduction des couleurs doit elle être fidèle et éclatante grâce à un gamut colorimétrique étendu. Le support de la technologie HDR est également indispensable pour offrir des détails dans les scènes les plus sombres comme les plus lumineuses. Enfin, la certification impose des capacités audio immersives, comme le support de formats avancés comme le Dolby Atmos, pour d’assurer une expérience sonore à la hauteur de la qualité visuelle.En tous cas sur le papier.Présenté en partie pour la première fois au CES 2024, ce projecteur est pensé pour offrir une expérience immersive sans compromis.Côté performances, Samsung a misé sur une luminosité impressionnante de 4 500 lumens ISO, pour proposer des images claires, même dans des pièces bien éclairées. Le projecteur utilise aussi un système de triple laser pour une précision des couleurs accrue.Grâce à un boîtier déporté, il peut diffuser des contenus sans câbles encombrants, jusqu’à 10 mètres de distance.Malgré ses avancées, ce projecteur cible pour l’instant un public franchement limité.Mais peu importe, cette certification pose les bases d’un standard qui pourrait démocratiser l’accès à cette technologie à long terme. Il sera présenté officiellement, et totalement au prochain CES 2025.