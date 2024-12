Mon coup de coeur de l'année aurait dû être inventé par Apple

Apple aurait dû les inventer !

De belles perspectives à venir !

Alors, quel produit a-t-il retenu mon attention cette année ? S'il est toujours difficile de n'en choisir qu'un, mon choix n'a pas pris longtemps cette année :Vu le succès de mon test (presque 80 000 vues sur YouTube et au moins autant sur l'article),. Il faut dire que toutes les devantures de vendeurs de lunettes incitent à venir essayer le produit, qui représenterait plus de la moitié des ventes de Ray-Ban !Je ne vais pas vous réécrire le test, mais il faut reconnaitre que ces lunettes ont pris bien plus de place dans ma vie que je l'avais imaginé !et ont totalement éclipsé mes AirPods au quotidien, sauf à quelques exceptions près (pour la réduction de bruit dans l'avion par exemple).Je vois égalementIl faut dire qu'avoir des écouteurs... sans porter d'écouteurs apporte un vrai confort au quotidien : vous pouvez par exemple écouter un message ou regarder une vidéo discrètement sans donner l'impression d'être coupé du monde... d'autant que les AirPods ne sont pas toujours confortables pour tout le monde.Il est étonnant qu'Apple n'ait pas proposé un tel produit de son côté, car il répond assez bien aux codes de la marque :C'est d'ailleurs le seul défaut de ce produit : il n'est pas totalement intégré à l'iPhone (notifications, images, Siri...)Alors que beaucoup rêvent d'un écran intégré (ça viendra, mais pas tout de suite),. Il m'arrive souvent de voyager dans des pays où je ne maitrise pas bien la langue, et cela permettrait de tout comprendre sans effort pour votre interlocuteur. Autre fonction déjà disponible aux USA,: identifier le contenu d'un produit dans un magasin, comparer les prix, avoir des infos sur des monuments que vous visitez... les possibilités sont infinies !A terme, une fois que les constructeur arriveront à placer un écran en sur-impression et que les interactions seront simplifiées,Pour Apple, il s'agit d'un risque non négligeable, surtout si le smartphone devenait de moins en moins utile pour le quotidien...