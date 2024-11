Meta et son câble à 10 milliards de dollars

W

Un projet stratégique et coûteux

Machine linéaire de pose de câble (Wikipedia)

Contourner les tensions géopolitiques

Une infrastructure clé

Les géants de la tech à la conquête des câbles sous-marins

Actuellement co-propriétaire de 16 réseaux sous-marins existants, Meta cherche à obtenir un contrôle total sur ce nouveau câble., en particulier dans les régions où elle réalise la majorité de ses revenus. L’investissement initial, estimé à 2 milliards de dollars, pourrait dépasser les 10 milliards à mesure que le projet se développe sur une décennie. Malgré son envergure, le projet ne devrait pas être opérationnel avant 2029 ou 2030, vu la rareté des ressources nécessaires pour la construction de ces infrastructures.Le tracé du câble a été pensé pour éviter les zones à risques , comme la mer Rouge, le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale, où des sabotages de câbles ont été signalés ces dernières années.Ce projet titanesque répond aussi en partie aux préoccupations des gouvernements sur la sécurité de ce type d’infrastructures.En plus d’assurer une connectivité fiable, ce projet pourrait jouer un rôle majeur dans les ambitions de Meta en matière d’intelligence artificielle., grâce à ses coûts compétitifs en infrastructures numériques. Avec un marché en pleine croissance et une base d’utilisateurs massive sur Facebook, Instagram et WhatsApp, l’Inde est un levier stratégique pour l’expansion de Meta (comme pour Apple, vous le savez).Le projet de Meta fait partie d’une tendance qui prend de l’ampleur chez les grandes entreprises technologiques, comme Google et Amazon , qui investissent tous dans les réseaux sous-marins.Avec ce projet, Meta veut renforcer son autonomie et répondre à l’augmentation continue du trafic généré par ses services, en évitant de dépendre des opérateurs traditionnels.