Innovations high-tech en attente : quand l’Europe freine le déploiement

Apple Intelligence et le Digital Markets Act

Meta AI freiné par le RGPD

ChatGPT : des fonctionnalités décalées en Europe

Est-ce que je suis parano ?

Vous le savez aussi bien que moi, en 2024, tous les géants de la tech ralentissent ou retardent le lancement de certaines fonctionnalités en Europe. La raison évoquée à chaque fois ?, contraintes par plus de lois, de règlements et de limitations. Et cette année il y en a eu un paquet.Vous n’avez pas pu passer à côté, Apple a annoncé, un ensemble de fonctionnalités intégrées à ses appareils, qui doivent permettre d’optimiser l’expérience utilisateur grâce à l’intelligence artificielle. Son lancement en Europe a été retardé à cause, selon la pomme, des contraintes imposées par le Digital Markets Act, ce règlement qui cherche à réguler les grandes plateformes numériques pour garantir une concurrence équitable et protéger les données personnelles. Apple a dû limiter ses fonctionnalités, en particulier celles impliquant des traitements avancés de données, pour pouvoir les proposer aux utilisateurs européens.Sauf que très franchement, entre nous, vu la puissance de frappe d’Apple, doit-on vraiment croire qu’ils n’avaient pas les ressources juridiques nécessaires à s’adapter dès le lancement ? À titre personnel,, qui veut punir l’Europe pour mettre trop souvent son nez dans les affaires d’Apple, comme par exemple avec l’obligation de passer à l’USB-C, probablement un peu plus tôt que prévu pour la marque, ou encore l’obligation de permettre la mise en place de boutiques alternatives en Europe, pour contourner les limitations de l’App Store.Chez Meta, l’histoire est un peu similaire. La société a lancé son assistant Meta AI aux États-Unis et dans d’autres régions, mais n’a pas pu le déployer immédiatement en Europe. Le problème évoqué ? Des incompatibilités avec le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD donc. Ce dernier exige que les utilisateurs donnent leur consentement explicite pour que leurs données soient utilisées, ce qui a retardé le lancement en Europe. Meta a donc dû revoir son approche pour s’assurer que son assistant respecte les normes européennes, particulièrement en matière d’entraînement des modèles d’IA sur les contenus générés par les utilisateurs. Les utilisateurs de Ray-Ban Meta en ont d’ailleurs fait les frais, l’IA est arrivée tardivement sur nos lunettes, et encore aujourd’hui, une des fonctionnalités les plus intéressantes, à savoir, c’est rageant.OpenAI a également limité la vitesse de déploiement de certaines fonctionnalités de ChatGPT.. Les régulations européennes, en particulier autour de la reconnaissance émotionnelle et de la collecte des données vocales, ont nécessité des ajustements, et ne fonctionnaient pas en Europe sans VPN pendant plusieurs semaines. De la même manière, la fonctionnalité Mémoire, qui personnalise les échanges en retenant des informations sur les interactions passées, a dû attendre d’être conforme au RGPD avant de voir le jour en Europe. Enfin, l’Analyse Visuelle en Temps Réel, une nouveauté qui permet à l’IA d’interagir directement avec des éléments affichés à l’écran, comme chez Meta, reste indisponible en Europe à ce jour.Quand je vois dans ces retards une volonté de punir l’Europe qui met parfois elle-même trop de bâtons dans les roues des géants de la tech, suis-je à la limite de la théorie du complot ? Peut-être un peu bien sûr,, d’autres parties du monde sont-elles aussi servies en retard, et surtout, on ne peut pas dire que Meta est totalement libre de ses mouvements aux États-Unis, un pays qui regarde de près chaque action de Facebook, et limite probablement certaines de ses innovations que l’Europe. Mais c’est peut-être aussi un mélange de tout ça. Ces sociétés sont peut-être bien contentes de prendre comme excuse ces réglementations différentes pour déployer leurs nouveautés plus progressivement, c’est un retour en arrière par rapport à ce qui se faisait ces dernières années, mais c’est plus confortable, plus économique, et permet à ces entreprises de mieux tester ses nouveautés, avant de les lancer à l’international.Le pire dans tout ça c’est que je suis plutôt favorable à toutes ces réglementations, je considère que les géants de la tech ont du mal à s’autoréguler et à mettre les limitations nécessaires à leurs produits et à leurs innovations pour protéger suffisamment les consommateurs.