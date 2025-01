Pendant qu’Apple dort, Meta et Oakley préparent des lunettes connectées pour sportifs

Une extension stratégique

Une gamme plus large

Un positionnement autour de l’IA et des wearables

Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale, dans le but de diversifier les collaborations entre Meta et les marques du groupe EssilorLuxottica, qui détient Oakley . Après le lancement des lunettes Ray-Ban Meta, Meta cherche à séduire un public plus spécifique en s’appuyant sur la popularité des Oakley auprès des amateurs de sports d’endurance., des caractéristiques essentielles pour les activités sportives.Parallèlement,. Ces lunettes intégreront un écran affichant des notifications et des applications simples dans une des lentilles. Selon les estimations, leur prix pourrait avoisiner les 1 000 dollars, soit bien plus que les modèles actuels, proposés à partir de 299 dollars.Ces nouveaux produits s’inscrivent dans une démarche plus large, dans le but affiché d’enrichir les fonctionnalités des lunettes connectées, tout en intégrant progressivement des éléments de réalité augmentée. Il ne s’agit pas encore d’un produit AR complet,Meta ne se limite pas aux lunettes. L’entreprise développe également des appareils connectés, comme des montres et des écouteurs.À plus long terme, Meta travaille sur des lunettes de réalité augmentée complètes, nommées “Artemis”, avec un lancement prévu en 2027. En attendant, l’entreprise cherche à habituer les utilisateurs à des technologies intermédiaires, comme des casques de réalité mixte ou des lunettes équipées de fonctionnalités limitées.En laissant les utilisateurs s’habituer aux produits développés en partenariat avec Meta,. Si des lunettes connectées Apple arrivent un jour, Meta sera tellement en avance sur le sujet, que beaucoup auront probablement un peu de mal à switcher pour revenir au bercail pommé.À titre personnel, je dis déjà plus souvent « hey Meta » que « Dis Siri » tout au long de mes journées,