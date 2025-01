Nouvelle vague de licenciements chez Meta

remonter la pente en matière de gestion des performances

Une réorganisation loin d'être virtuelle

Nous avons décidé de licencier plus rapidement les personnes peu performantes, au lieu de prolonger leur période d’évaluation

généreuse

remplaçables

Nous voulons que nos équipes soient composées des meilleures personnes pour relever les défis futurs

Une gestion controversée des ressources humaines

nuirait à la liberté d’expression

Ces annonces s’inscrivent dans une série de transformations stratégiques de Meta, alors que l’entreprise navigue dans un paysage technologique de plus en plus compétitif et soumis à des pressions économiques. Le changement de président apporte aussi son lot d'incertitude et il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois avant d'en savoir plus.

D'après, Mark Zuckerberg aurait détaillé cette approche dansen des termes ne laissant planer aucun doute.. Ces ruptures seraient assortis d’une indemnité de départ, présentée commeL'an passé, le groupe avait déjà procédé à des licenciements ciblés, touchant également 5 % des postes jugés. Mais il existe une différence par rapport aux autres firmes, puisque Meta n'entendde postes mais trouver des remplaçants plus performants ! Autrement dit,, aurait-il indiqué. Cela fleure bon l'insuffisance professionnelle, au sens de Meta évidemment.En parallèle de ces licenciements,, selon une enquête du contrairement à Apple ). Cette décision pourrait compromettre les efforts visant à inclure davantage de femmes et de minorités ethniques dans les effectifs.A cela, s'ajoute une autre mesure controversée,L’entreprise estime que cette initiative, conçue pour limiter la propagation de fausses informations sur ses plateformes,. Pour le moment cette mesure est circonscrite aux États-Unis, mais la firme pourrait bien l'étendre à d'autres pays., similaire à celui de la plateforme X, sur Facebook et Threads . Ce changement pourrait refléter une tentative de réduire les coûts tout en transférant la responsabilité du contrôle des contenus à ses utilisateurs, les équipes américaines en charge ont d'ores et déjà été transférées.