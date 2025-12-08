Meta repousse ses lunettes de réalité mixte Phoenix à 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Coup dur pour les amateurs de réalité augmentée. Meta vient de reporter le lancement de ses lunettes de réalité mixte, nom de code Phoenix, du second semestre 2026 au premier semestre 2027. Mark Zuckerberg veut prendre le temps de peaufiner le produit, sur fond de coupes budgétaires massives.
La décision a été annoncée en interne via des mémos de dirigeants, consultés par Business Insider. Gabriel Aul et Ryan Cairns, responsables de la division métavers, expliquent que ce délai supplémentaire va offrir une marge de manœuvre pour peaufiner les détails. Le CEO Mark Zuckerberg aurait lui-même demandé à ses équipes de prendre plus de temps pour rendre le produit viable économiquement et proposer une expérience de meilleure qualité. Visiblement, la précipitation n'est plus à l'ordre du jour chez Meta.
Les lunettes Phoenix devraient adopter un système similaire à celui du Vision Pro d'Apple, avec un boîtier externe en forme de galet pour l'alimentation et le traitement. Ce choix permet d'alléger la monture et d'éviter les problèmes de surchauffe. Il s'agit d'un produit distinct des Ray-Ban Meta actuellement commercialisées et des casques Quest. Meta positionne Phoenix comme un appareil premium de réalité mixte, capable d'afficher des éléments virtuels superposés au monde réel. En attendant, la firme prévoit de lancer en 2026 un appareil en édition limitée sous le nom de code Malibu 2, ainsi qu'un nouveau casque Quest.
Ce report intervient dans un contexte financier tendu pour la division Reality Labs. Meta aurait englouti près de 60 milliards de dollars en quatre ans dans sa quête du métavers, et Bloomberg rapporte que le budget de la division serait réduit de 30 %. Maher Saba, vice-président de Reality Labs, a précisé que ce délai n'est pas une opportunité pour ajouter des fonctionnalités, mais bien pour livrer un produit de qualité supérieure. Apple aussi a repoussé son casque Vision moins cher au-delà de 2027, ce qui suggère que l'industrie dans son ensemble peine à démocratiser la réalité mixte.
Difficile de ne pas remarquer l'ironie de la situation. Meta, qui a rebaptisé Facebook pour miser à fond sur le métavers, se retrouve à temporiser sur son produit phare. Les 60 milliards investis n'ont pas encore convaincu le grand public, et la concurrence d'Apple avec le Vision Pro n'arrange rien. Le report à 2027 montre que même les géants de la tech doivent parfois lever le pied. Reste à voir si Phoenix renaîtra vraiment de ses cendres ou si le métavers restera un rêve coûteux. À quand des lunettes AR aussi banales qu'une paire de Ray-Ban ?
Un report pour améliorer la qualité
Un boîtier externe comme le Vision Pro
Des coupes budgétaires en toile de fond
On en dit quoi ?
