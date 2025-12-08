Meta repousse ses lunettes de réalité mixte Phoenix à 2027

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas remarquer l'ironie de la situation. Meta, qui a rebaptisé Facebook pour miser à fond sur le métavers, se retrouve à temporiser sur son produit phare. Les 60 milliards investis n'ont pas encore convaincu le grand public, et la concurrence d'Apple avec le Vision Pro n'arrange rien. Le report à 2027 montre que même les géants de la tech doivent parfois lever le pied. Reste à voir si Phoenix renaîtra vraiment de ses cendres ou si le métavers restera un rêve coûteux. À quand des lunettes AR aussi banales qu'une paire de Ray-Ban ?