Meta rachète un pendentif IA capable d’enregistrer les conversations ! Que prépare Mark Zuckerberg ?
Par Laurence - Publié le
Meta a annoncé l’acquisition de Limitless, une start-up américaine connue pour son pendentif connecté capable d’enregistrer et de résumer des conversations grâce à l’intelligence artificielle. Les détails financiers n’ont pas été communiqués, mais l’opération confirme l’ambition de Meta d’accélérer dans le domaine des appareils matériels intégrant de l’IA.
Celui-ci permettait d'enregistrer l’audio de manière continue ou contextuelle, de transcrire automatiquement les conversations et de générer des résumés intelligibles grâce à des modèles d’IA. Le but était de fournir un outil d’assistance cognitive pour les professionnels et les particuliers, et ce, sans smartphone.
L’acquisition implique plusieurs changements immédiats. En effet, l’appareil Limitless ne sera plus commercialisé mais les utilisateurs actuels bénéficieront d’un an de support et l'abonnement devient gratuit durant cette période. L'application Rewind/Limitless sera — quant à elle — progressivement retirée. Autrement dit, la marque disparaît, mais sa technologie sera absorbée dans les futurs produits Meta.
Meta a récemment multiplié les signaux indiquant un pivot vers les objets connectés intégrant de l’IA. L’acquisition de Limitless s’inscrit donc dans cette logique. Elle devrait notamment renforcer les projets de lunettes connectées IA (de nouvelles générations de Meta Ray-Ban ?), préparer d’autres appareils IA, destinés à accompagner l’utilisateur dans son quotidien.
Il serait également question de compléter les équipes internes par des spécialistes de l’IA conversationnelle et contextuelle, mais également d'accélérer l’intégration de fonctionnalités de transcription et résumé directement dans des produits Meta. La firme envisage d’intégrer ces technologies dans une nouvelle génération de wearables destinés à concurrencer le smartphone sur certaines fonctions.
L’arrivée sur le marché grand public d’appareils capables d’enregistrer l’environnement audio pose plusieurs enjeux concernant le consentement des personnes enregistrées, le stockage et traitement des données sensibles, les risques d’utilisation détournée ou malveillante, et accepter d'avoir d’un dispositif toujours à l’écoute. Ces questions seront particulièrement sensibles pour Meta, régulièrement critiquée sur ses pratiques en matière de confidentialité.
En rachetant Limitless, Meta confirme plusieurs priorités stratégiques comme déplacer l’IA hors du smartphone pour l’intégrer dans des objets portés au quotidien, créer des appareils capables de comprendre le contexte et d’aider l’utilisateur en temps réel. Ou encore préparer une nouvelle génération de produits mêlant IA, capteurs et interactions naturelles.
Meta ne se contente plus d’être un acteur logiciel. Le groupe construit une offre matérielle complète visant le marché émergent des wearables IA — un secteur où Apple, Google et OpenAI avancent également. Mais il se pourrait bien que Mark Zuckerberg ait encore une fois une longueur d'avance !
Une nouvelle stratégie pour Meta
Limitless rejoigne Meta pour aider à accélérer notre travail de création d'objets connectés dopés à l'IA. Limitless, ex-Rewind, développait un appareil discret se portant autour du cou ou à la manière d'un clip. Ce qui n'est pas sans rappeler le projet que Sam Altman et Jony Ive sont en train de développer.
L'avenir dans l'IA ?
Qu'en penser ?
