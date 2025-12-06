Meta rachète un pendentif IA capable d’enregistrer les conversations ! Que prépare Mark Zuckerberg ?

Qu'en penser ?



L’arrivée sur le marché grand public d’appareils capables d’enregistrer l’environnement audio pose plusieurs enjeux concernant le consentement des personnes enregistrées, le stockage et traitement des données sensibles, les risques d’utilisation détournée ou malveillante, et accepter d'avoir d’un dispositif toujours à l’écoute. Ces questions seront particulièrement sensibles pour Meta, régulièrement critiquée sur ses pratiques en matière de confidentialité.



En rachetant Limitless, Meta confirme plusieurs priorités stratégiques comme déplacer l’IA hors du smartphone pour l’intégrer dans des objets portés au quotidien, créer des appareils capables de comprendre le contexte et d’aider l’utilisateur en temps réel. Ou encore préparer une nouvelle génération de produits mêlant IA, capteurs et interactions naturelles.



Meta ne se contente plus d’être un acteur logiciel. Le groupe construit une offre matérielle complète visant le marché émergent des wearables IA — un secteur où Apple, Google et OpenAI avancent également. Mais il se pourrait bien que Mark Zuckerberg ait encore une fois une longueur d'avance !