100 cadeaux Tech pour cette fin d'année ! Partie 2⎜ORLM-571

Par Didier Pulicani - Publié le

Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !

Au sommaire cette semaine, les meilleurs produits Tech à poser au pied du sapin ! (2e partie)

Accessoires Mac



52 - LaCie Rugged SSD4
53 - LaCie Rugged SSD Pro 5
54 - Delock Stand de tablette et de laptop
55 - Delock Adaptateur USB Type-C™ vers port combiné HDMI / DisplayPort 8K
56 - Delock Adaptateur réseau USB 40 Gbps USB Type-C™ 10 Gigabit LAN 1 x RJ45
57 - Epson EcoTank ET-2950,
58 - Zagg Poste de travail avec concentrateur à 9 ports
59 - Logitech Mx Master 4
60 - Ugreen NAS DH2300
61 - Asus ZEN WIFI7 BQ-16
62 - ViewSonic VP2788 5K
63 - Twelve South PlugBug
64 - Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock

Accessoires iPad



65 - Étui portefeuille cuir Apple iPad Pro 13
66 - Logitech FlipFolio
67 - Zagg Pro Dock
68 - Twelve South Curve Mini
69 - M30

Accessoires Connectés



70 - Work
71 - DJI Romo
72 - Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete
73 - Unistellar Envision
74 & 75 - Eve Energy & Eve Weather
76 - X Lock Pro - AirTag Lock
77 - Hue Bridge Pro - Starter Kit Pro 150 lampes 30 accessoires
78 - Withings BeamO
79 - Withings Uscan
80 - Nuki Smart Lock Ultra & Nuki Smart Lock Pro
81 - Scapade AirPass – Portefeuille de passeport traçable avec Apple Localiser™
82 - MagCard Pro -Porte-cartes magnétique traçable –Portefeuille MagSafe compatible avec Apple Localiser™
83 - AirPack – Sac à dos de voyage traçable compatible avec Apple Localiser
84 - Carte de localisation Apple Find My - Portefeuille, sac, voiture, valis
85 - Twinkly Pre-lit Tree
86 - Philips Hue Omniglow
87 - Paperslate
88 - Homey Pro

Batteries & Co



89 - Escapade MagPower Pro Batterie
90- Anker Nano Batterie
91 - XtremeMac X Power Max
92- XtremeMac Powerbank Magsafe
93 - Ugreen Nexode 20000 MAH
94 - Regenbox

Jeux vidéos



95 -
Dead Island 2

Plaion Gmbh

69.99€

96 -
RoboCop: Rogue City

Nacon

49.99€

97 -
RESIDENT EVIL 7 biohazard

Capcom

Télécharger

98 -
Cyberpunk 2077 : Ultime

Cd Projekt S.a.

82.9€

99 -
Stray

Annapurna Interactive

27.99€

100 -
Lies of P

Neowiz

59.99€

101 -
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

505 Games (Us), Inc.

39.99€

102 -
Rise of the Tomb Raider™

Feral Interactive Ltd

22.99€

103 -
Control Ultimate Edition

Remedy Entertainment Plc

8.99€


Coups de cœur de l’année 2



104 - Olivier : Vectrex Mini
105 - Laurent : Peripage A6
106 - Christophe : Blaster Curtis GB-001