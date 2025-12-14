100 cadeaux Tech pour cette fin d'année ! Partie 2⎜ORLM-571
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !
100 cadeaux Tech pour cette fin d'année ! Partie 21
Au sommaire cette semaine, les meilleurs produits Tech à poser au pied du sapin ! (2e partie)
Accessoires Mac
52 - LaCie Rugged SSD4
53 - LaCie Rugged SSD Pro 5
54 - Delock Stand de tablette et de laptop
55 - Delock Adaptateur USB Type-C™ vers port combiné HDMI / DisplayPort 8K
56 - Delock Adaptateur réseau USB 40 Gbps USB Type-C™ 10 Gigabit LAN 1 x RJ45
57 - Epson EcoTank ET-2950,
58 - Zagg Poste de travail avec concentrateur à 9 ports
59 - Logitech Mx Master 4
60 - Ugreen NAS DH2300
61 - Asus ZEN WIFI7 BQ-16
62 - ViewSonic VP2788 5K
63 - Twelve South PlugBug
64 - Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock
Accessoires iPad
65 - Étui portefeuille cuir Apple iPad Pro 13
66 - Logitech FlipFolio
67 - Zagg Pro Dock
68 - Twelve South Curve Mini
69 - M30
Accessoires Connectés
70 - Work
71 - DJI Romo
72 - Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete
73 - Unistellar Envision
74 & 75 - Eve Energy & Eve Weather
76 - X Lock Pro - AirTag Lock
77 - Hue Bridge Pro - Starter Kit Pro 150 lampes 30 accessoires
78 - Withings BeamO
79 - Withings Uscan
80 - Nuki Smart Lock Ultra & Nuki Smart Lock Pro
81 - Scapade AirPass – Portefeuille de passeport traçable avec Apple Localiser™
82 - MagCard Pro -Porte-cartes magnétique traçable –Portefeuille MagSafe compatible avec Apple Localiser™
83 - AirPack – Sac à dos de voyage traçable compatible avec Apple Localiser
84 - Carte de localisation Apple Find My - Portefeuille, sac, voiture, valis
85 - Twinkly Pre-lit Tree
86 - Philips Hue Omniglow
87 - Paperslate
88 - Homey Pro
Batteries & Co
89 - Escapade MagPower Pro Batterie
90- Anker Nano Batterie
91 - XtremeMac X Power Max
92- XtremeMac Powerbank Magsafe
93 - Ugreen Nexode 20000 MAH
94 - Regenbox
Jeux vidéos
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
Coups de cœur de l’année 2
104 - Olivier : Vectrex Mini
105 - Laurent : Peripage A6
106 - Christophe : Blaster Curtis GB-001