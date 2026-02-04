Harcelée sur l'A1, une TikTokeuse utilise ses Ray-Ban Meta pour filmer la scène
Par Vincent Lautier - Publié le
Une influenceuse suivie par deux millions d'abonnés a filmé son harcèlement sur l'autoroute A1 via ses lunettes Ray-Ban Meta. La vidéo est devenue virale, mais elle pose la question de l'usage de ce type de produit face à une situation d'urgence.
Une affaire qui fait grand bruit
C'est la TikTokeuse Hytanie qui a publié cette vidéo, qui a fait pas mal de buzz depuis quelques heures. En circulant sur l'A1 près de Senlis, elle a filmé depuis l'habitacle de sa voiture, avec ses Ray-Ban Meta, les agissements d'un homme dans sa voiture, qui multiplie les manœuvres d'intimidation et les appels de phares, jusqu'à la bloquer au péage pour exiger d'elle qu'elle lui donne son compte Instagram. L'homme suit la jeune femme pendant 30 minutes, qui a elle-même décidé de changer son itinéraire pour que l'homme ne sache pas où elle habite. C'est en se rendant finalement sur le parking d'un commissariat que l'homme a décidé d'abandonner la poursuite.
Les Ray-Ban Meta en action
L'influenceuse a bien précisé qu'elle avait activé la vidéo sur ses lunettes Ray-Ban Meta, et d'une pour ne pas être accusée d'utiliser son smartphone au volant, et de deux pour qu'on ne la taxe pas d'avoir mis en scène cette situation particulièrement pénible. Dans l'idée, ses lunettes ont agi comme une dashcam corporelle. Et c'est intéressant de voir comment un tel produit peut devenir, d'un coup, un élément de sécurité dans la vie personnelle de ses propriétaires.
La vidéo a été vue plus d'un million de fois, et elle montre la conductrice stressée, mais assez solide pour documenter le harcèlement qu'elle est en train de subir.
Le rappel à l'ordre de la gendarmerie
Malgré le fait que cette vidéo soit très claire et la situation évidente, les autorités ont surtout décidé de rappeler que le premier réflexe, dans ce genre de cas, n'est pas de filmer du contenu pour les réseaux sociaux, mais d'alerter immédiatement les secours via le 17. La gendarmerie considère ainsi que filmer une agression pour
faire des vuesou sensibiliser sa communauté peut nuire à la réactivité, et donc à la sécurité de la victime. Et d'ajouter qu'un appel vers la gendarmerie est souvent plus efficace qu'une fuite vers un parking. Hum...
On en dit quoi ?
Je vais vous dire un truc comme je le pense. J'ai été agressé plusieurs fois dans ma vie, parfois avec violence, et j'ai appelé la police quelques fois dans des situations où je considérais que j'étais moi, ou autrui, clairement en danger. Dans tous ces cas, la police ne s'est jamais déplacée, donc les leçons de morale des autorités sur la réaction d'une victime quand elle se sent en danger ou harcelée, je trouve ça clairement déplacé. Cette influenceuse a considéré que filmer la scène et se rendre au commissariat était la chose à faire, et visiblement ça a bien fonctionné.
J'aurais en fait plutôt tendance à féliciter cette jeune femme qui a eu le réflexe d'activer ses lunettes. Parce que là aussi, ayant moi-même vécu des agressions récemment, dont une altercation violente pas plus tard qu'hier avec un type à scooter alors que j'étais à vélo, vous n'imaginez pas à quel point j'ai regretté de ne pas avoir activé la vidéo de mes Ray-Ban Meta à ce moment. Ne serait-ce que pour être cru, au moment d'aller voir la police (ce que je n'ai du coup pas fait).
Dans cette histoire, la vraie question est de savoir si les autorités de ce pays, mais aussi la justice, prendront à un moment le temps et l'énergie de considérer qu'il peut être pratique et efficace d'exploiter ces données, plutôt que de rappeler à l'ordre les victimes de violences.