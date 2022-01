Que diriez-vous d'un HomePod mini avec un petit écran et des couleurs flashy ?

{"id":"377694b542","images":[{"id":"0a6d208564","fullName":"0a6d208564_artboard-copy-13-1-png.png","description":""},{"id":"db14b7e2ec","fullName":"db14b7e2ec_artboard-copy-14-png.png","description":""},{"id":"324e127ad8","fullName":"324e127ad8_artboard-copy-15-png.png","description":""}]}

Avec un prix plus abordable (en deçà du seuil fatidique de 100 euros) et désormais des couleurs pêchues, le petit speaker made in Cupertino semble bien parti sur la route du succès.Pour autant,, se basant sur des rumeurs ou de récents brevets, qui restent une source d'inspiration des plus fiables. En effet, ces derniers temps, il est question de doter le HomePod mini d'un petit écran tout en conservant son look séduisant.Pour ce concept, ses créateurs ont imaginé desque les dernières : vert, bleu et rose. Afin d'améliorer l'angle de vue,, de telle sorte que l'écran est incliné et visible sur le côté.A l'image de l' Apple Watch , le speaker serait doté de cadrans dédiés et bien reconnaissables -comme le fameux Mickey. Au niveau de l'interface des applications, on trouvera une, pour modifier le son ou la luminosité d'une ampoule compatible HomeKit.