Les Beats Studio Buds gagnent le contrôle du volume via les boutons physiques

doté d'un diaphragme à deux couches, lui-même équipé d'un piston central rigide aux contours souples

Transparence

d'un seul geste

Le firmware 9M6599 laisse ainsi la place à la version 10M359 (affichée 1B56 dans les réglages). cette nouvelle itération permet aux utilisateurs de voir s'afficher le niveau de batterie de chaque écouteurs et du boitier lorsqu'ils ouvrent ce dernier en étant proches de leur iPhone,(fort pratique), et de profiter de la connexion automatique à l'ensemble des périphériques d'un compte iCloud, ce qui n'était pas le cas auparavant., et chaque écouteur dispose d'un transducteur exclusif de 8,2 mmet se connecte indépendamment. Les Studio Buds embarquent la réduction active du bruit ambiant (ANC) ainsi qu'un mode, une certification IPX4, un bouton multifonction, deux microphones avec formation de faisceaux, et peuvent être jumelésavec un périphérique iOS (14,6 minimum) ou Android.Comme les AirPods Pro (via Localiser) et Android. Niveau autonomie,(8 heures sans), et l'étui de transport doté d'un port USB-C fournit deux charges complètes supplémentaires.en trois coloris, Noir, Blanc et Rouge,.