Test des enceintes Bluetooth Soundcore Motion+/Motion Boom à 84€ : le meilleur rapport qualité/prix ?

La jeune division d'Anker. Pour ce faire, Soundcore s'offre les services d'ingénieurs et d'artistes de talent, et soigne la présentation ainsi que la fiche technique de ses casques, écouteurs et enceintes.La Soundcore Motion+ est livrée dans une boite aux couleurs de la marque (blanc et bleu) contenant l'enceinte elle-même,et un câble mini jack 3,5 millimètres vers mini jack 3,5 millimètres de 63 centimètres. Du côté de la Motion Boom, la boîte comprend seulement le câble USB-C vers USB-A de 61 centimètres.La Motion+ est plutôt compactesur notre balance. La Motion Boom est légèrement plus volumineuse avec 33 x 12,7 x 17,8 centimètres pour 1 554 grammes. Les deux enceintes sont certifiées IPX7, ce qui permettra de ne pas craindre de les emmener au bord de la piscine, et embarquent le Bluetooth 5.0 (SBC et aptX pour la Motion+, SBC pour la Motion Boom) avec la pratique fonction multipoint (sur la Motion+ uniquement) permettant d'appairer simultanément deux appareils, comme un Mac et un iPhone Sur le dessus de la Motion+, on retrouve, deux boutons pour la gestion du volume, un bouton pour l'appairage Bluetooth et la création d'une paire stéréo avec deux enceintes, un bouton Bass Up pour activer ce mode, ainsi qu'un microphone pour les requêtes vocales et les appels.Sur le côté, on trouve un bouton Power, un port USB-C pour la recharge (nos appareils de mesure indiquent une charge à légèrement moins de 10W), ainsi qu'une entrée audio en mini jack 3,5 millimètres afin de diffuser le son d'un appareil dénué de Bluetooth., l'appareil est dense, donne une appréciable impression de solidité en main, et offre un revêtement soft touch agréable à manipuler. Seule la grille métallique assez aérée laissant voir les haut-parleurs aurait, à mon goût, mérité d'être plus opaque afin d'apporter un brin de classe supplémentaire (à la manière de beaucoup de ses concurrentes haut de gamme), mais c'est un point très subjectif. L(il nous a fallu presque quatre heures pour refaire le plein).La Motion+ embarque(60 millimètres circulaire à l'avant et rectangulaire 75 x 35 millimètres à l'arrière). Même si les haut-parleurs assez proches ne permettent pas une scène sonore extrêmement large (les tweeters ont été placés avec un angle de 15° afin d'optimiser ce point malgré la compacité de l'ensemble),. Le constructeur évoque une réponse en fréquence de 50 Hz à 40 kHz et une certification Hi-Res Audio.La Motion Boom dispose des mêmes commandes sur le dessus, avec un bouton TWS séparé pour la création d'une paire stéréo (l'enceinte ne dispose pas de l'aptX et du Bluetooth multipoint).mais le plastique granulé utilisé est de moins bonne qualité que sur la Motion+. A l'arrière, la Motion Boom dispose d'(acceptant une puissance de 10,5W selon nos mesures),(délivrant 5W) permettant de faire le plein d'un autre périphérique (le constructeur a fait l'impasse sur l'entrée audio mini jack, présente sur la Motion+).L'enceinte dispose de deux haut-parleursde 60 millimètres épaulés par deux radiateurs passifs de 70 millimètres situés aux deux extrémités afin d'étoffer les fréquences graves.. Il nous a fallu brancher l'enceinte pendant un peu plus de quatre heures pour refaire le plein.Les deux enceintes peuvent être contrôlées depuis l'application dédiée permettant de consulter le niveau de la batterie, de mettre à jour le firmware, de choisir une période de 5/10/30 ou 60 minutes pour l'arrêt automatique lorsque l'enceinte n'est pas utilisée, activer/désactiver le mode Bass Up, de choisir un préréglage (Signature Soundcore/Voix/Amplification des aigus et Equilibré sur la Motion Boom, Basse Off, Voix, Lourd, Classique, et Original sur la Motion+),Soundcore fait à nouveau des miracles avec la Motion+ qui est clairement à la hauteur d'enceintes vendues à un tarif plus de deux fois plus élevé sur le marché. En gardant à l'esprit que ces enceintes restent des modèles nomades et Bluetooth, le rendu est agréable, avec des aigus détaillés, des basses présentes sans être incontrôlées (ce qui arrive parfois sur certains modèles) et des médiums agréables.. Vous trouverez des enceintes qui offrent un rendu de meilleure qualité, mais il faudra mettre trois fois le prix, pour un résultat qui ne sera pas trois fois supérieur (nous parlons bien uniquement d'enceintes Bluetooth nomades).Ce constat est surtout valable pour la Motion+ , la Motion Boom étant un peu moins à l'aise sur les aigus.. Les deux enceintes disposent d'une puissance globale de 30W, peuvent sans problème sonoriser une petite pièce et être poussées dans leurs retranchements sans que le rendu ne soit trop saturé.(coupon)