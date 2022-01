Cyrus Audio intègre l'écosystème multiroom Hi-Res BluOS

marques sérieuses

Le fabricant du Cambridgeshire à qui l'on doit le Cyrus One lancé en 1984, puis de nombreux DAC et amplificateurs renommés pour leurs performances (dont le Cyrus One Cast pouvant être utilisé comme DAC USB 32bits/192kHz sur Mac et compatible AirPlay),, l'écosystème audio multiroom de Lenbrook (détenant également NAD, Bluesound et les enceintes PSB), permettant de mettre en place des systèmes comprenant jusqu'à 64 zones et s'appuyant sur sa technologie propriétaire pour diffuser l'audio en sans fil et en 24 bits/192 kHz.La firme évoque son impatience à l'idée de planifier les futurs développements de la gamme de produits Cyrus Audio, sans préciser si les produits existants seront rendus compatibles via une mise à jour, ou si seuls les futurs produits intègreront BluOS. Le dirigeant de Lenbrook, Gordon Simmonds, en profite pour confirmer. L'écosystème BluOS est compatible avec de nombreux services de streaming, dont Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, ou encore Neil Young Archives (la plateforme du Loner qui fait actuellement parler de lui pour sa passe d'armes avec Spotify ) et Radio Paradise , mais pas Apple Music dont l'intégration au sein de systèmes tiers se fait malheureusement toujours attendre.