TeslaMic : Elon Musk lance un micro de karaoké dans les Tesla !

S'il existait déjà la partie logicielle (vous pouvez faire défiler les paroles sur des musiques y compris en Europe), il manquait évidemment... un vrai micro !et pour l'heure, il n'est d'ailleurs disponible qu'en Chine.et inclus dans la dernière mise à jour 2022.2.1. Tesla fournit 2 micros dans la boite et ils s'appaireront automatiquement avec la voiture. L'idée n'est pas idiote, car, et il est plus facile de se faire 2 ou 3 chansons que de regarder une série entière pendant une charge rapide.A noter qu'il est, comme entrée audio, il s'agit de micro sans-fil, probablement en bluetooth.Le succès est tel queTesla aurait déjà écouler tout le seul en seulement quelques heures...