Chez Tesla, même les phares matrix LED ne sont pas encore vraiment activés !

... Certains modèles ont même été livrés avec des haut-parleurs ou des sièges chauffants inactivés, et proposés parfois en option logicielles par la suite. Aujourd'hui encore, beaucoup aimeraient par exemple voir arriverDans la vidéo de cet été (ci-dessous), nous avions d'ailleurs tenté la critique sur la Model 3 2021, qui n'était pas exemptes de défauts !Et parmi les petits défauts récurrents,. Le système de matrices de LED est pourtant très pratique : il permet d'illuminer des zones en fonction du trafic et de rouler en plein phare continuellement. Si un véhicule approche, la matrice s'éteindre uniquement autour de la voiture, afin de ne pas l'éblouir, mais continuera d'éclairer sur les côtés ou sur la partie de la route restée inoccupée.En réalité, et comme certains l'avaient déjà pressenti, la Model 3 (et la Y) embarquent bel et bien des feux à matrice de LED depuis les version 2021. Dans la dernière V11 du système,et la voiture écrit en grossur ces modèles, une opération qui nécessitent évidemment des feux Matrix :En tout, la(28, 24 et 22 pixels, soit 102 pixels au total), ce que confirme un démontage en règle des phares :En clair,pour que la caméra utilise ces diodes pour offrir un système comparable à ce qu'on a dans le groupe Volkswagen. Seul hic,et à passer des feux de route aux feux de croisement.... La caméra embarquée est-elle réellement assez performante pour gérer de vrais feux matrice ?