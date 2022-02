Muse propose une nouvelle valise/platine vinyle à 129€ avec la MT-501

Après la très abordable MT-201 (à partir de 72,52 euros ), la gamme Vintage Collection de Muse (appartenant à New One) s'étoffe et accueille un modèle un peu plus haut de gamme.(350x128x262 millimètres et 2,43 kg sur la balance),(2x5 Watts). De plus, le bras en aluminium est équipé d’une cellule MM Audio Technica, qui ne fera pas de miracles mais fera un meilleur travail que les produits d'entrée de gamme que l'on retrouve habituellement sur ce type de produit.La platine permettra de lire les formats 33, 45 et 78 tours, de mettre à profit le port USB pour la lecture et l'encodage, et de profiter du Bluetooth, d'une entrée auxiliaire, d'une prise casque et de sorties RCA pour d'éventuelles enceintes externes. Les audiophiles se rouleront par terre, perdront des dents et saigneront du nez à la vue du produit, mais la multiplication de ce genre de propositions chez différentes marques reflète certainement un intérêt de la part du public.