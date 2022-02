Ableton Live 11.1 prend en charge nativement les Mac Apple Silicon

Max for Live avec Align Delay

MIDI Shaper

Assemblage

Après quelques mois de bêta (depuis septembre 2021), Ableton Live 11.1 est désormais disponible en version finale pour tous les utilisateurs (la mise à jour n'est pas automatique, il faudra se rendre sur le site officiel de l'éditeur et télécharger cette nouvelle itération). Cette mise à jour apporte également deux nouveaux outilsetPour rappel,(pour Midi Polyphonic Expression), une norme permettant de faire varier hauteur et timbre des notes via certains contrôleurs compatibles comme les claviers Roli , ou l' Orba d'Artiphon , ce qui ravira les musiciens férus de technologie. Les outils d'Ableton comme Sampler et Wavetable sont également adaptés à l'usage de ces nouveaux instruments.Ableton Live 11 apporte également la fonctionpermettant de sélectionner et d'éditer rapidement les meilleures parties de plusieurs prises (en audio ou en MIDI) rassemblées sur une seule piste., dont l' Hybrid Reverb, le pack Inspired by Nature, Voice Box, ou encore String Quartet.