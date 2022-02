Les interfaces audio USB-C Volt d'Universal Audio sont disponibles dès 138€

Vintage

Universal Audio jouit d'une très bonne image auprès des amateurs éclairés et des professionnels du son, il n'y a qu'à observer les Apollo fleurir dans les studios. En sus d'un hardware irréprochable, la compagnie fondée par Bill Putnam Sr est devenue la référence en ce qui concerne les plugins émulant du matériel souvent ancien, rare et couteux.Avec les Volt,, tout en offrant un mode préamplificateurémulant le célèbre circuit del'UA 610, ainsi que l'émulation du compresseur 1176 (uniquement sur certains modèles). Les interfaces ne disposent donc pas de processeur SHARC mais proposent tout de même un pack logiciel intéressant avec Ableton Live Lite, les émulation Masrahll Plexi Classic Amp et Time & Tone bundle de Softube, le LX480 Essentials de Relab, l'Ampeg SVT-VR Classic, Brainworx bx_tuner, et Masterdesk Classic, Virtual Drummer DEEP et Virtual Bassist DANDY d'UJAM, et LABS de Spitfire.La gamme se compose des Volt 1/2/176/276 et 476 qui se différencient par le nombre d'entrées/sorties, et la présence ou non de l'émulation du compresseur 1176.