Test des Beats Fit Pro : avantages et inconvénients face aux AirPods Pro

Les Beats Fit Pro nous arrivent dans une jolie boîte aux couleurs de la marque, dans laquelle on trouvera les écouteurs eux-mêmes ainsi que le boitier de charge, deux paires d'embouts supplémentaires en silicone, et un très (trop pour le tarif !) court câble de 22 centimètres en USB-C vers USB-C., avec la puce H1, l'ANC et le mode, la compatibilité avec l'audio spatial et le suivi dynamique des mouvements de la tête, la possibilité d'adresser une requête vocale à Siri (sans autre interaction), la certification IPX4, la compatibilité avec l'App Localiser, le switch automatique entre plusieurs appareils, ainsi que l'Adaptive EQ permettant d'adapter le son en fonction de l'anatomie et du placement des écouteurs (le test audio afin d'aider à choisir la bonne taille pour les embouts en silicone est également de la partie).Les nouveaux venus empruntent également aux AirPods 3 le capteur détectant la peau de l'utilisateur permettant la mise en pause automatique. Les Beats Fit Pro rassureront les sportifs grâce(ils ne sont jamais tombés, malgré nos efforts répétés). Côté confort, cela dépendra de l'anatomie de chacun, autour de moi, certains les classent parmi les plus agréables à porter du marché, alors que d'autres ressentent une gêne assez rapidement (je fais partie du second groupe). Il sera donc intéressant de pouvoir les essayer avant achat, ce qui n'est pas forcément simple dans le contexte actuel.Nous avons pu obtenir une autonomie proche des dires de Beats avec, là où le constructeur indique 6 heures, ou 7 heures avec Adaptive EQ, et(doté d'un port USB-C mais pas de la charge sans fil). Les écouteurs tiennent donc au moins une heure de plus que les AirPods Pro dans les mêmes conditions (l'autonomie globale en prenant en compte le boitier de charge est plus ou moins équivalente).Pour ce qui est de la connexion, l(ou via les Paramètres Système de macOS), sans application dédiée. Le test d'ajustement des embouts sera toutefois uniquement accessible via iOS. Les boutons physiques (sous l'icônede chaque écouteur) sont simples à utiliser et réactifs, mais chaque interaction enfoncera un petit peu l'écouteur dans le conduit, certains y sont sensibles (comme votre serviteur) et d'autres non. Point (vraiment !) positif par rapport aux AirPods Pro,(62x62x28,5 millimètres contre 60,6x45,2x21,7 millimètres) et le plastique satiné utilisé fait plus, que ce soit au niveau visuel ou lorsqu'on le manipule. Si le boitier des Beats à l'avantage d'un port USB-C (Lightning sur les AirPods Pro), la charge sans fil n'est pas disponible (les AirPods Pro 2021 disposent en sus du MagSafe, dont l'intérêt est toutefois plus modéré que sur les iPhone).Débutons par l'ANC,. La réduction active du bruit ambiant est un net cran en dessous, et ce sur toute la plage de fréquence. L'effet sera tout de même perceptible mais si ce point est primordial pour vous, passez votre chemin, il y a mieux ailleurs, que ce soit chez Apple ou non., bien que légèrement moins performant que sur les AirPods Pro, avec un rendu moins agréable car moinsDu côté du rendu sonore,. Les fréquences graves sont mises en avant en tout début de spectre avant un creux dans la zone des graves efficaces, puis un net pic dans les médiums culminant à 1,4 kHz, et à nouveau vers 7 et 16 kHz. Si les graves ne sont pas boueuses et restent assez définies,, étonnant de la part de Beats, puis des médiums qui peuvent être un peu trop en avant sur certains titres, pouvant alors provoquer une certaine fatigue pour les plus sensibles lors d'écoutes prolongées. Si la dynamique générale est loin d'être la plus enthousiasmante que l'on ait rencontrée, l'écoute reste satisfaisante et dans la moyenne pour des écouteurs Bluetooth, sans atteindre les ténors du marché. En communication,, et votre interlocuteur profitera d'une voix audible dans un environnement calme, avant que les choses ne se gâtent sérieusement à mesure que le bruit ambiant augmente (comme la plupart des écouteurs Bluetooth).