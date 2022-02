Bientôt Apple Music synchronisé avec votre rythme cardiaque ?

AI Music

Spécialisée dans la création de bandes son personnalisées et adaptatives, elle destine ses activité au marketing, fitness, éditeurs et toute agence créative qui a besoin de placer de l'audio sur des images ou des modèles dynamique.Cupertino possède déjà des technologies similaire qu'elle utilise abondamment dans iOS, mais peut-être pas de façon aussi précise -on pense par exemple aux diaporamas. La vingtaine d'employés britanniques aurait déjà rejoint Apple depuis plusieurs semaines tandis qu'IA Music a déjà cessé ses activités B2B.