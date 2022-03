Les Apple Store peuvent désormais mettre à jour le firmware des AirPods Gen2

AirPods Firmware Updater

Les Apple Store et centres de réparation agréés disposaient depuis fin 2021 d'un outil logiciel nommé simplementà disposition de leurs techniciens afin de mettre manuellement à jour le logiciel interne des AirPods Pro , mais pas de la seconde génération d'AirPods (ni des AirPods Max et AirPods Gen3 ). Selon un document interne consulté par nos confrères de MacRumors par exemple lorsqu'une mise à jour s'est mal déroulée, ou que le propriétaire ne dispose pas d'un appareil iOS.Pour vérifier le firmware de vos AirPods/Pro/Max , l'information se trouve en face de la ligne, ou encore via, puis en touchant l'icône. Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).