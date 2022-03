Apple Podcast : des améliorations et des nouveautés pour le mois prochain

Analytics

Ces dernières devraient comprendre une meilleure analyse et une assistance pour les utilisateurs souhaitant profiter des abonnements payants. Pour rappel, Apple a introduit les abonnements aux podcasts en juin dernier, permettant aux créateurs d'offrir des versions sans publicité et du contenu réservé aux abonnés.À partir de l'onglet, les créateurs seront en mesure de voir les abonnés par émission et de comparer facilement leur nombre d'un contenu à l'autre. Ils pourront également accéder à, comme le nombre de nouveaux abonnés au cours de la dernière semaine, du dernier mois, des 60 derniers jours et depuis la création.Une autre fonction dénomméepermettra. En accédant au menu, il sera possible d'afficher un, notamment ceux gagnés ou perdus un jour spécifique ou au cours d'une plage spécifiée. Enfin, on pourra personnaliser, permettant différents messages en fonction des émissions.