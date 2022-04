L'iconique enceinte Marshall Stanmore II à 249€ (-120€)

La Stanmore II propose u(la graduation ne va pas jusqu'à 11^^). L'enceinte n'est pas nomade (il faudra donc la brancher sur le secteur) mais propose la très pratique connexion Bluetooth multipoint permettant de la connecter simultanément à deux périphériques (sans avoir à changer manuellement d'utilisateur, pratique pour un couple souhaitant partager le contrôle de la musique).Côté puissance, Marshall annonce 80W (trois haut-parleurs disposant chacun de son amplificateur de classe D, deux fois 15W pour les deux tweeters, et 50W pour le haut-parleur principal). L'enceinte dispose d'une entrée analogique en RCA, d'une entrée analogique en mini jack 3,5 millimètres et du Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC et aptX. L'enceinte Marshall Stanmore II à 249€ au lieu de 369€