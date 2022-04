Une version Bluetooth du M20x d'Audio-Technica en approche à 79$

Audio-Technica reprend la recette appliquée récemment au Mx50 et coupe le fil du M20x en lui offrant le Bluetooth. Ce modèle en version filaire connait un certain succès grâce à un tarif très accessible pour ce type de casque (il est actuellement en promotion à 52 euros ), etet embarque des haut-parleurs de 40 millimètres, une conception supra-auriculaire (les coussinets se posent sur les oreilles et ne les englobent pas), le très pratique Bluetooth multipoint permettant d'appairer deux périphériques simultanément (comme un iPhone et un Mac), un mode faible latence (le constructeur ne précise pas encore les codecs utilisés), un port mini jack 3,5 millimètres pour un fonctionnement en filaire, et(avec une charge rapide via le port USB-C offrant 3 heures d'écoute en dix minutes).