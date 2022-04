Le HomePod se vend encore au prix fort, donnant tort à Apple de l'avoir arrêté

C'est l'heure du bilan !

En effet,, assez élevé pour un produit qui n'était connectable à une source sonore qu'en AirPlay ou via Apple Music. Par ailleurs, Apple ne proposait, la stéréo d'un seul appareil étant assez limitée dans l'espace. SansOr malgré son coût face à une Sonos One SL par exemple ( 388€ les deux ), qui prend pourtant en charge AirPlay 2 et le Multiroom,Vendu 350€ l'unité, son prix n'a jamais vraiment baissé durant sa commercialisation. Actuellement,mais il est vrai que son revêtement en tissus a tendance à se salir assez vite, surtout sur les modèles blanc -préférez donc le noir en occasion., bien plus efficaces pour animer de petites soirées au bureau... et ailleurs ! Même pour regarder des films, ces enceintes sont tout à fait au niveau d'une bonne sono de salon ! Seul regret, l'absence de connectique nous empêche par exemple de les utiliser pour faire de la musique ou jouer à des jeux vidéo, ce qui aurait sans doute aidé au succès.Ces petites enceintes sont idéales pour sonoriser une petite pièce (chambre, cuisine, salle de bain), mais un peu juste pour un salon ou à côté d'une Apple TV 4K par exemple.