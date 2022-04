Un joli kit 2.1 Bluetooth/RCA/USB au look vintage à 399€ chez Klipsch

et propose des enceintes (inclinées) dotées d'un tweeter Tractrix Horn d'un pouce et d'un haut-parleur de 4 pouces, ainsi qu'un caisson de basse équipé d'un haut-parleur long débattement de 8 pouces et d'un évent Bass-reflex sur l'arrière. Le constructeur évoque une puissance de 220W en pic (35W pour les enceintes et 150W pour le caisson), une réponse en fréquence allant de 29 Hz à 20 kHz et permet de connecter les enceintes en Bluetooth (sans indiquer le ou les codecs utilisés), via une connexion analogique en RCA, ou via un port USB. Malheureusement ce dernier ne permet pas de connecter un ordinateur afin de profiter du DAC, mais sera uniquement capable de lire des MP3 sur une clé USB ou un disque dur.L'ensemble est livré avec une télécommande permettant de gérer la lecture (play/pause/mute pas plus), le volume général (avec un mode nuit), ainsi que celui du caisson de basse.