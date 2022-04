Avid fait évoluer ses offres Pro Tools (abandon des licences perpétuelles+MàJ 22.4)

Pro Tools Artist

Pro Tools Studio

Pro Tools Flex

Voici une nouvelle qui ne va pas faire plaisir à tous le monde.L'offre se résume désormais à trois versions,à 9,99$ par mois/99,99$ par an, avec 32 pistes audio, 32 pistes auxi­liaires, 32 pistes instru­ment, 64 pistes MIDI, 16 entrées et sorties Native et quelques plug-ins,à 39,99$ par mois/299$ par an avec 512 pistes audio, 128 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, une piste vidéo, 64 entrées et sorties Native, le mixage en surround et Dolby Atmos, ainsi que les nouveaux instruments GrooveCell et SynthCell et l'ensemble des plug-ins, et enfinà 99,99$ par mois/999$ à l'année avec 2 048 pistes audio, 1 024 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, 64 pistes vidéo, 256 entrées et sorties Native, ainsi que l'ensemble des plug-ins et fonctionnalités du logiciel.Les utilisateurs avec une licence perpétuelle et/ou un abonnement actif(la migration sera automatique). A noter que la mise à jour d'Avid Link accompagnant la version 2022.4 de Pro Tools permet désormais de renseigner le mot de passe de la machine afin que l'installation des différents logiciels soit automatique.