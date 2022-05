Une version plus musclée de l'enceinte Motion Boom chez Soundcore (+promos)

titanium

La nouvelle venue répond au doux nom de Motion Boom Plus et reprend en partie les caractéristiques techniques de son ainée,(ce qui devrait améliorer le rendu des aigus, point sur lequel la Motion Boom était moins à l'aise que l'excellente Motion+) en sus des deux haut-parleursépaulés par deux radiateurs passifs de 3,5 pouces situés aux deux extrémités afin d'étoffer les fréquences graves, et en proposant, contre 60W pour le modèle précédent.L'enceinte dispose d'une certification IP67 et d'un design lui permettant de flotter, d'un port USB-C, d'une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 millimètres, d'une poignée et d'une sangle pour le transport, du Bluetooth 5.3 (les codecs ne sont pas encore connus), et d'une batterie de 13 400 mAh offrant une autonomie de 20 heures.Les Motion Boom et Motion+ sont quant à elles actuellement disponibles en promotion à 79,99 euros (-20%). La Soundcore Motion Boom à 79,99€ au lieu de 99,99€ (coupon) La Soundcore Motion+ à 79,99€ au lieu de 99,99€