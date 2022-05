Un buzz sur TikTok offre plus de 30 millions d'écoutes au single de 2011 d'un groupe français

Il aura suffit de quelques vidéos mettant en scène des jeunes adolescent(e)s se mettent en scène et adoptent le couplet un brin sinistre ou que d'autres(il y a un peu d' itsi, bitsi, petit bikini de Dalida là-dedans, même si la chanson originale est chantée par Brian Hyland pour que le single Swimming Pool du groupe Messin Marie Madeleine (aidé par un clip un tantinet sexy) ne s'envole vers des sommets que les artistes n'avaient jamais imaginés lors de la sortie en 2011 (même si le titre avait alors déjà rencontré un certain succès).Résultat ?! Cette performance place la chanson de Marie Madeleine à la hauteur des grands succès internationaux actuels, en grande partie grâce au buzz provenant de TikTok, et un titre dont les droits ont depuis été repris en main par Universal contre une avance de 45 000 euros (ce qui implique évidemment que le titre devrait rapporter nettement plus selon la major).