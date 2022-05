Apple Music célèbre les 25 ans de l'extraordinaire album OK Computer de Radiohead

Cette nouvelle section, élu, parmi les autres nombreuses récompenses, album ultime des 90's par l'animatrice Fearne Cotton lors d'un sondage lancé sur Radio 2 et BBC Sounds, devant (What’s The Story) Morning Glory d'Oasis et Nevermind de Nirvana tout de même.L'album de Thom Yorke, des frères Jonny Greenwood (dans mon panthéon personnel, section guitaristes, aux côtés de Neil Young) et Colin Greenwood, d'Ed O'Brien, et de Phil Selway fête ainsi ses 25 ans (ouch), bien qu'il n'ait pas pris une ride (lui).Pour la petite histoire, l'album a été enregistré (en partie) dans un manoir anglais du côté de Bath et réalisé par Nigel Godrich, parfois considéré comme un membre additionnel du groupe. L'interlude Fitter Happier est ainsi constitué de suites de mots et de phrases (certains disent que ce sont des slogans, d'autres que cela provient d'échanges par mail avec des fans) lues par un Mac sur un fond sonore hypnotique. OK Computer a également été l'occasion pour les ingénieurs du son à l'œuvre sur cet album de travailler en étroite collaboration avec les équipes d'Avid afin de tirer la quintessence de Pro Tools.