Tesla : AirPlay plutôt que CarPlay ?

« Nous discuterons de cela et d'autres améliorations avec l'ingénierie audio de Tesla. Le nouveau système audio des Model S et X est incroyable. » Elon Musk

Les raisons de ce choix sont multiples, mais Elon Musk ne porte pas vraiment Tim Cook dans son coeur,N'oublions pas non plus que le constructeurs intègre finalement peu de services tiers, il n'y a pas de GPS alternatifs, d'App Store, et les programmes pré-installés ont été soigneusement choisis par la marque et développés spécifiquement par certains éditeurs.Pour la musique, c'est un peu différente, puisque, qui a tendance à dégrader un peu le signal -oubliez le Lossless par exemple. Autre grief, la navigation dans Apple Music doit se faire depuis l'iPhone, car le système de Tesla ne propose que très peu d'options pour choisir ses playlists ou changer de piste. Répondant à un utilisateur un peu frustré de voir que même en filaire, Tesla ne prend toujours pas en charge Apple Music ni même les playlists locales, il luiet des formats moins dégradés, et surtout, sans passer par CarPlay -qui exige du hardware additionnel.Pas de vraie réponse, donc, mais. Toutefois, AirPlay n'est pas très pratique à utiliser, car le système nécessite toujours une manipulation de l' iPhone pour naviguer dans la musique, seule la qualité du son y trouverait un intérêt.