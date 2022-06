Des écouteurs avec ANC compatibles avec l'App localiser chez Belkin

(ANC), de la pratique connexion Bluetooth (avec les codecs SBC, AAC, aptX HD) multipoint permettant d'appairer plusieurs appareils simultanément comme un iPhone et un Mac, de haut-parleurs de 12 millimètres, de trois microphones par écouteur, d'une certification IPX5, d'un boitier de charge avec un port USB-C et la charge sans fil, de la compatibilité avec l'App Localiser d'Apple et d'une autonomie de huit heures (poussée à 36 heures via le boiter de charge)., des écouteurs d'entrée de gamme avec une autonomie de 38 heures (8 heures pour les écouteurs seuls), une certification IPX5, des haut-aprleurs de 6 millimètres, d'ores et déjà disponibles à 59,99 euros , des écouteurs pensés pour les enfants avec un volume limité à 85 dB, une autonomie de 5 heures (24 heures via le boitier de charge) et des embouts taille XXS (bientôt disponibles).