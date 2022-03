Test express du Pro Thunderbolt 4 Dock de Belkin : 12 ports pour 464€

Un dock Thunderbolt 3/4 ? Pour qui, et pourquoi ?

Différences entre Thunderbolt 3 et 4

nous restons attachés à l'avenir du Thunderbolt et le prendrons en charge sur les Mac avec des puces Apple Silicon

Présentation

A l'usage

Aux côtés d'un iPhone 12 Pro

propre

Le nouveau dock de Belkin devrait convenir à de nombreux utilisateurs et sera intéressant si vous cherchez un modèle disposant absolument de deux ports HDMI 2.0. Toutefois, certains points pourraient être améliorés, surtout à plus de 460 euros, comme un port 2,5 GbE (ou 10 GbE) et la présence de plus de ports Thunderbolt 4. A ce tarif, d'autres modèles nous semblent plus intéressants, à commencer par le TS4 de CalDigit.

Nous l'avions déjà évoqué lors d'un précédent comparatif , les docks Thunderbolt 3 et 4, et leurs cousins moins musclés en USB-C,, afin d'être certain de pouvoir faire face à toutes les éventualités.. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement du MacBook Pro . Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable,, avec écrans et périphériques constamment connectés, nécessitant la connexion du seul câble Thunderbolt. Bien entendu, les machines de bureau équipées d'un port Thunderbolt peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.(40 Gb/s),. Les périphériques Thunderbolt 4 doivent donc pouvoir se connecter à au moins deux moniteurs 4K, contre un pour le Thunderbolt 3, et la dernière norme prend en charge les lignes PCIe à 32 Gb/s (contre 16 Gb/s pour le Thunderbolt 3). De plus, un périphérique Thunderbolt 4 devra impérativement permettre d'alimenter la machine hôte (ce qui n'était pas forcément le cas avec le Thunderbolt 3), prendre en charge l'USB 4, et intégrer une protection Intel VT-d contre les attaques d'accès direct à la mémoire (DMA).(un pour la machine hôte et trois pour les périphériques externes), et les câbles de deux mètres certifiés sont universels et proposeront les capacités maximales de la norme (en Thunderbolt 3, il fallait passer par un câble actif pour cette longueur). Dans la gamme Apple, les Mac Intel depuis 2016 proposent du Thunderbolt 3 (sauf le MacBook 12" qui ne disposait que d'un unique port USB-C),. Seuls les derniers MacBook Pro M1 Pro/M1 Max et le Mac Studio disposent de ports Thunderbolt 4.Et la suite me direz-vous ? L'été dernier, le vice-président exécutif d'Intel, Gregory M Bryant, a publié sur Twitter une série de clichés provenant de sa visite d'un centre de recherche,et s'appuyant sur la technologie de modulation PAM-3 (pouret permettant d'encoder une information sur 3 bits et deux cycles à l'aide de -1, de 0 et de +1, en lieu et place des 0 et des 1 de l'encodage sur un cycle NRZ) ressemblant fort à ce que pourrait être le Thunderbolt 5. Reste à savoir quand le Thunderbolt 5 sera mis sur le marché et quelles seront les premières machines Apple à le proposer. Cupertino ayant affirmé lors de la sortie du Thunderbolt 4,Le Pro Thunderbolt 4 Dock de Belkin nous arrive dans une boîte aux couleurs de la marque (vert et blanc) contenant, outre le dock en lui-même,, ainsi qu'une alimentation fabriquée par Moso et fournissant jusqu'à 120W (22V/5,45A)Le dock propose(suffisant pour l'ensemble de la gamme portable de Cupertino à l'exception des MacBook Pro 16 pouces lancés au galop et eux-mêmes connectés à différents périphériques gourmands) pour connecter la machine hôte, un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.1 Gen2, deux ports USB-A 3.1, deux ports USB-A 2.0, un port Gigabit Ethernet, deux ports HDMI 2.0, une entrée/sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, et un lecteur de cartes SD UHS-II.Le dock Thunderbolt 4 de Belkin est bien construit et dispose de 12 ports, ce qui pourra satisfaire de nombreux utilisateurs,Toutefois, le modèle de Belkin ne profite pas d'un des avantages du Thunderbolt 4 pour proposer jusqu'à trois ports Thunderbolt supplémentaires (il propose deux ports TB4, comme ce dont disposaient la majorité des docks Thundertbolt 3).Autre point à noter,. Cette disposition (adoptée par de nombreux constructeurs) a l'avantage de rendre le connecteur simplement accessible sans avoir à accéder à l'arrière du périphérique, mais implique également qu'il y aura un câble de connecté en permanence (sauf à ne pas relier le dock à la machine hôte) des deux côtés. Personnellement (et c'est tout à fait subjectif), je préfère lorsque le port destiné à la machine hôte est à l'arrière, tout comme l'alimentation, ce qui me permet d'avoir une configuration. Attention, certains utilisateurs de dock Thunderbolt connectés à un Mac sous macOS 12.3 rencontrent actuellement des soucis avec les ports Ethernet qui se déconnectent lorsque la machine passe en veille (il faut alors déconnecter/connecter le câble Thunderbolt ou Ethernet), ce qui devrait être corrigé lors de la prochaine mise à jour de Monterey.