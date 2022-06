Test express du dongle USB-C Bluetooth audio BT-W4 avec sélecteur de codec (aptX Adaptive)

Présentation

Un peu plus de deux ans après le BT-W3, Creative revient avec une nouvelle mouture de son dongle USB-C Bluetooth, le BT-W4. Le nouveau venu nous est livré dans une petite boite comprenantSi la version précédente proposait du Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC, aptX, aptX Low Latency (temps de latence annoncé inférieur à 40ms) et aptX HD,(LED bleue),(LED verte)(LED violette), ce dernier cumulant les avantages de l'aptX Low Latency et de l'aptX HD (avec une latence réduite -environ 80ms- et une diffusion à 576 kb/s en 24 bits/48kHz dans les meilleures conditions) afin de profiter d'un rendu supérieur avec des sources de qualité, en fonction de la compatibilité des casques/écouteurs/enceintes Bluetooth utilisés.Sur Mac (ici la bêta de macOS 13 Ventura) et PC,(le dongle ne gère pas le Bluetooth multipoint permettant d'appairer simultanément deux périphériques mais permet de garder en mémoire jusqu'à 4 périphériques et de passer de l'un à l'autre d'un simple clic sur le bouton principal). Sur PlayStation 4 et 5, le système bascule automatiquement après quelques secondes. De leur côté, nos iPad Pro 2020 et iPhone 12 Pro détectent automatiquement le Creative, avec un adaptateur Lightning/USB pour le smartphone, et diffusent le son sans aucun réglage sur le casque appairé au BT-W4 (en revanche, les casques/écouteurs ne fonctionnent pas en communication, y compris en activant le mode HFP, pour Hands Free Profile, ou profil mains libres).Si le BT-W4 apparait bien dans l'ongletsur Mac /PC et PlayStation,(en appuyant deux fois sur le bouton principal du BT-W4). Creative a également ajouté un microphone en mini jack dans la boite pour les périphériques ne gérant pas le mode HFP. La qualité n'est pas transcendante, mais cela fonctionne, y compris sur Switch (en désactivant le mode HFP via l'application dédiée sur PC, et uniquement avec des jeux offrant un chat intégré comme Fortnite ou Overwatch), PlayStation 4 (après avoir décoché l'optionet choisicomme périphérique d'entrée), et PlayStation 5. Si votre périphérique audio gère l'AVRCP (pour Audio / Video Remote Control Profile), il sera également possible de contrôler le volume depuis l'appareil.Point intéressant,. L'utilisateur pourra donc brancher le Creative BT-W4 sur plusieurs ordinateurs et consoles dans la journée, tout en conservant son casque sur les oreilles, et sans devoir gérer l'appairage sur chaque périphérique. Il lui suffira de brancher le dongle USB pour profiter rapidement de l'audio.