Un instrument virtuel et une extension pour les amateurs de drill chez Native Instruments

L'instrument virtuel Deft Lines fait partie de la Play Series et nécessitera la dernière version de Kontakt (y compris la version gratuite Kontakt 6 Player). Le nouveau venu a été élaboré afin. Il sera possible d'accompagner l'ensemble avec l'extension Young Phantom comprenant une sélection de samples sélectionnés avec soin afin de coller à ce genre particulier.L'extension Young Phantom comprend 432 boucles, 524 samples de batterie (dont 105 grosses caisses, 165 charleys, 76 percussions, 114 caisses claires, 25 claps, 33 cymbales, 6 toms), 64 kits pour Battery et 52 pour Maschine, 4 presets pour Prism et 12 pour Poly Synth, ainsi que 8 projets, plus de 230 patterns, 77 préréglages pour le synthétiseur rythmique, 5 pour le synthétiseur de basse, et 27 instruments samplés en exclusivité pour les utilisateurs de Maschine.L'extension Young Phantom et l'instrument virtuel Deft Lines sont également disponibles séparément au tarif de 49 euros