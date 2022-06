Electric Mint : un instrument virtuel au son de Stratocaster de 1960 chez Native Instruments

Elaboré en partenariat avec l'équipe de Drumasonic, Session Guitarist Electric Mint offre. Il sera possible de choisir un des trois microphones simple bobinage, de les combiner, et de marier les 222 patterns, 71 préréglages et 53 morceaux de l'instrument virtuel avec de nombreuses pédales d'effets (dont la compression Supercharger GT, et la Cry Wha), plusieurs émulations d'amplificateurs et de corps, afin d'obtenir le son nécessaire pour agrémenter une composition et couvrir tous les styles.. L'instrument Komplete nécessite Kontakt 6.7 minimum ou la dernière mouture de la version gratuite Kontakt Player , et 14,6 Go d'espace de stockage libre.