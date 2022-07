Netflix et Sennheiser offrent un rendu immersif sur des systèmes stéréo grâce à la technologie Ambeo

Le logiciel de prévisualisation tournant sur un Mac

une expérience audio incroyablement immersive

sans effet négatif ni sur le mix, si sur l’équilibre tonal

Du mix stéréo à gauche à l'effet Ambeo à droite

conformément à la réputation de Sennheiser, le traitement se fait en totale transparence sans interférer avec le son original. Autrement dit Sennheiser 2-Channel Spatial Audio restitue fidèlement l’intention du créateur du mix, sans en rajouter

s’enroule autour de vous ce qui intensifie le ressenti de puissance et de terreur

Spatial Audio

L'outil de rendu Ambeo 2-Channel Spatial Audio de Sennheiser utilisé par Netflix permet ainsi de s'appuyer sur les mixs en Dolby Atmos pour offriravec de simples enceintes stéréo standard, comme des smartphones, tablettes, téléviseurs, casques et ordinateurs., le tout. Pour rappel, l'audio spatial est disponible pour les possesseurs d'AirPods Pro, AirPods 3 et AirPods Max sur l'application Netflix depuis l'été 2021.Selon le Dr Renato Pellegrini de la division Ambeo,et un outil de prévisualisation permet de comparer les deux rendus en post-production et d’ajuster les réglages si nécessaire. Il est possible de conserver la musique sur les canaux gauche et droit et de n'appliquer le rendu immersif qu'à certaines pistes. Mark Paterson indique qu'il a ainsi été possible sur Stranger Things Saison 4 de faire en sorte que la voix de Vecna. Il suffira d'entrerdans la barre de recherche de Netflix pour consulter l'ensemble des contenus compatibles.