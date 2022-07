Netflix étend les tests pour sanctionner le partage abusif de comptes (3 dollars ?)

. Il s’agit ici de trouver et sanctionner les utilisateurs, qui ont fourni leurs mots de passe à des personnes en dehors de leur foyer.Jusqu’à présent, la firme testait des frais supplémentaires pour le partage de compte au Chili, au Costa Rica et au Pérou, mais le test s'étend maintenant en Argentine, au Salvador, au Guatemala, au Honduras et en République dominicaine.Cette majoration devrait s'appliquer aux utilisateurs qui donnent leur mot de passe, mais rien ne semble indiquer ce qui se passe pour ceux qui en bénéficient...Pour rappel, lors de la présentation de ses, Netflix avait annoncé une-une première en 10 ans-, ainsi qu’uneà venir. Après cette douche froide, la firme avait pointé du doigt(222 millions de ménages payants partageraient avec 100 millions de ménages supplémentaires, et autant de manque à gagner). De même, elle avaiten dévoilant une formule moins chère mais financée par la publicité !