Le Car Thing de Spotify n'aura pas fait long feu

Après avoir été proposé à quelques utilisateurs triés sur le volet en avril 2021, puis disponible à la vente aux US depuis février dernier,Pour rappel, feu le Car Thing était un écran couleur connecté en Bluetooth permettant de contrôler Spotify (et uniquement ce service) sans devoir interagir avec l'écran d'un smartphone. L'appareil n'est pas doté de haut-parleurs (la diffusion se faisait en Bluetooth ou en filaire depuis le téléphone, et n'était pas compatible avec la musique stockée sur le smartphone). Le Car Thing fonctionnait donc comme une télécommande, avec un écran tactile, des boutons et les commandes vocales.. L'appareil était vendu 89,99 dollars, et la firme continuera d'écouler les stocks restant en le proposant à 49,99 dollars (sans préciser combien de temps il sera supporté).