Spotify relooke l'écran d'accueil de son application

Ce relookage devrait aider les utilisateurs à découvrir (et aimer) de nouveaux contenus ainsi qu'à introduire différentes sections pour la musique et les podcasts.Dans la prochaine mise à jour, les utilisateurs pourront. Le nouvel écran d'accueil de l'app pourra êtreen deux catégories différentes :et. On notera ici l'illustration de sa nouvelle stratégie, qui consiste à favoriser ces derniers.Le fluxfournira un, d'albums et de listes de lecture en fonction de ses goûts musicaux. Les nouvelles recommandations rendront. On y trouvera aussi deLe fluxmettra en exergue les épisodes inédits des contenus suivis, mais également desen fonction de don historique. Les auditeurs pourront accéder aux descriptions des épisodes, ajouter un podcast à leur bibliothèque et commencer à écouter un podcast, et ce, sans quitter cette page.L'interface remaniée entend proposer uneet conviviale, tout en suggérant des recommandations. Notons que ce nouvel écran d'accueil de Spotify est déjà déployé pour les utilisateurs d'Android. La mise à jour sera disponible dans les prochaines semaines pour iOS.