Wave DX : un microphone XLR pour créateurs de contenu chez Elgato

Un microphone XLR performant

matériel performant de qualité studio

s

ch

b

p

k

t

Une conception solide

Mono Mount

suite à la sortie historique du Wave:3, nous nous sommes attelés à la création d’un micro dynamique haut de gamme mais néanmoins accessible au son incroyable. En tant que microphone analogique, le Wave DX s’intègre à n’importe quelle installation XLR. Mais en le branchant sur l’interface Elgato Wave XLR, vous obtiendrez un système de diffusion complet optimisé par le logiciel de mixage Wave Link, les effets audio VST et Stream Deck, qui fait fonctionner l’ensemble de votre installation de streaming ou de production de podcasts. C’est cette inter compatibilité qui rend l’écosystème Elgato si puissant, et nous sommes ravis d’élargir notre gamme audio avec le Wave DX

Intégration avec le logiciel Wave Link

Le constructeur présente ainsi le Wave DX,(tout comme les excellents microphones USB-C Wave:3, dont vous pouvez retrouver notre test ici ) et Wave:1) afin de fournir dupensé pour les créateurs de contenu. Le nouveau venu dispose d'une directivité cardioîde afin de mettre l'accent sur la voix tout en excluant les bruits de fond indésirables et un filtre anti-pop intégré viendra calmer l'ardeur des agaçantes sifflantes (principalement leset) et plausives (leset les) san savoir à ajouter un modèle dédié.r, d'une grille perforée protégeant la capsule, d'un logo amovible (qui pourra être retiré, mais également placé à gauche you à droite sur le corps du microphone), ainsi que du système maisonpour camoufler au mieux les câbles. Selon Julian Fest, Vice-Président senior et DG d’Elgato,En tant que microphone XLR, le Wave DX nécessitera une interface dotée d'un préamplifaicteur, mais, compatible Mac, et émulant une table de mixage. Il sera alors possible de profiter de 9 canaux séparés (qui pourront être attribués à des microphones, ou n'importe quelle application), ainsi que deux mixs différents en sortie (un pour l'utilisateur, et un pour ce qui sera diffusé aux auditeurs). Chaque piste dispose de deux faders permettant d'ajuster le niveau pour chaque mix, et il est possible d'écouter le mix de son choix., qui pourront alors se passer d'une table de mixage physique, tout en soignant le rendu final en ajoutant les niveaux des différentes sources. Elgato entend fournir un écosystème complet aux créateurs de contenu, et Wave Link pourra être contrôlé depuis les Stream Deck (par exemple pour monter ou baisser le volume de chaque source à l'aide de deux boutons physiques) de la marque. L'interface logicielle permettra également d'activer/désactiver le monde Clipguard ainsi que le filtre coupe-bas.