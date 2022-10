AirPods Max : un ANC légèrement moins performant depuis la dernière mise à jour

Un ANC moins performant depuis la mise à jour 4E71

relativement mineure

Un nouveau firmware en approche ?

Ce n'est pas très marqué mais l'ANC semble réduire moins efficacement les sons de cette partie du spectre, comme les bruits de moteur d'un bus ou d'un avion. Le site note également une différencedans les médiums et les aigus, avant d'ajouter que l'ANC des AirPods Max reste tout de même performant. Pour rappel, depuis la dernière mise à jour du firmware des AirPods Max (numérotée 4E71 et déployée en mai dernier), certains utilisateurs des AirPods Max évoquent une réduction active du bruit ambiant avec des performances en berne par rapport à ce qu'offrait le casque avant cette mise à niveau logicielle. Les témoignages s'accumulent en ligne (oiseaux, circulation) le firmware 2C54 des AirPods Pro déployé le 16 décembre 2019 avait apparemment eu le même effet, dégradant les performances de la réduction du bruit ambiant des écouteurs de Cupertino. Personnellement, je n'ai pas noté de différence flagrante au niveau de la réduction active du bruit ambiant de mon modèle, disposant pourtant du firmware 4E71. Apple planche actuellement sur un nouveau firmware, les entrailles de la bêta de la prochaine itération du logiciel interne confirme l'activation prochaine du codec Bluetooth LC3. Sur les AirPods Max, l'activation du LC3 se contenterait toutefois d'améliorer l'audio en communication, le plein potentiel du LC3 nécessitant l'intégration du Bluetooth 5.2 (les AirPods Max se contentent du Bluetooth 5.0).. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles. mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.