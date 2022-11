Un conflit juridique à l'origine de l'ANC moins performant des AirPods Max ?

pour des raisons non précisées

Récemment, nous évoquions les témoignages de certains possesseurs d'AirPods Max indiquant que la réduction active du bruit ambiant de leur casque était moins efficace depuis la dernière mise à jour du firmware. Nos confrères de RTings affirment, tests à l'appui, que l'ANC est en effet très légèrement moins efficace depuis la mise à jour 4E71. Selon facingcondor (un constructeur de kits mains libres, d'écouteurs et d'enceintes qui a cessé ses activités en 2017)sur les AirPods, iPhone (pour la réduction de bruit pendant les appels, qu'Apple a retiré sur l'iPhone 13 selon un employé du support officiel d'Apple ), iPad et HomePod. Apple aurait alors modifié ses algorithmes (avec une légère perte en performances sur les AirPods Max) afin de se mettre à l'abri des accusations (les AirPods Pro 2 offrent un ANC encore plus performant, mais cela peut venir des nouveaux composants)., l'affaire étant encore en cours, rien ne sera confirmé ou démenti avant de nombreux mois.