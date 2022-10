Le Bluetooth multipoint arrive sur les écouteurs Sony récents (+promo WF-1000XM4 à 214€))

Le Bluetooth multipoint en novembre via une mise à jour

Les excellents WF-1000XM4 en promo

Sony annonce l'arrivée prochaine d'Pour rappel,. C'est une fonctionnalité réellement intéressante pour de nombreux utilisateurs et il semblait même étrange de voir Sony faire l'impasse sur ce point. Ces derniers devraient être ravis de l'arrivée du Bluetooth multipoint et n'ont plus que quelques semaines à patienter. La firme en a également profiter pour annoncer la commercialisation prochaine d'un version des LinkBuds S conçue à partir de bouteille en plastique recyclées.Les Sony WF-1000XM4 embarquent la puce V1, de nouveaux haut-parleurs de 6 mm pour un rendu amélioré, le son Hi-Res Audio sans fil grâce au LDAC et au DSEE Extreme, la fonction Speak-to-chat qui met automatiquement la musique en pause lorsque les écouteurs détectent que l'utilisateur entame une conversation, ou encoreé. Ces écouteurs profitent également de la réduction automatique du bruit du vent, d'une certification IPX4, de la compatibilité 360 Reality Audio (essai gratuit pendant 3 mois) et d'une autonomie de 8 heures (poussée à 24 heures avec l'étui compatible charge sans fil).