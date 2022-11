Jusqu'à 300€ de remise sur les excellents vidéoprojecteurs Xgimi

Xgimi : une gamme récompensée

Xgimi Aura

name dropping

Projection en 100 pouces 4K avec le Xgimi Aura

Une gamme complète en 1080p ou 4K

Mogo Pro+, Halo+ et Horizon Pro

Si vous vous intéressez de près ou de loin aux vidéoprojecteurs, vous avez peut-être vu passer la marque Xgimi qui se fait un nom sur le marché depuis un certain temps avec des utilisateurs qui ne tarissent pas d'éloges sur leurs produits. Pour rappel, la technologie maison d'adaptation intelligente de l'écran, la mise au point automatique et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale afin d'effectuer instantanément la mise au point et proposer une taille d'écran optimale tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs ou les cadres photo (en adaptant la taille de l'affichage) sontLa présence du logo Harman Kardon sur tous les projecteurs Xgimi ne tient pas que du(ce qui est parfois le cas sur d'autres périphériques du marché) et le rendu sonore est réellement à la hauteur du blason et un net cran au-dessus de ce que l'on obtient habituellement avec des modèles de ce format. Les modèles en promotion partagent un rapport de projection de 1.2:1,. Seule exception,, simplifiant d'autant la mise en place.Vous pouvez retrouver nos tests détaillés du vidéoprojecteur ultra courte focale Aura et des Elfin, Mogo Pro+, Halo+ et Horizon Pro ici et là , ce qui permet de profiter dès la sortie du carton des diverses applications de streaming.